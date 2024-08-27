Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Мх. Игра состоится 27 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!