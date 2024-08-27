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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Мх: 27 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Мх: 27 августа

    Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Мх. Игра состоится 27 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

    Главный тренер: Хасанби Биджиев

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2024 18:34
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    Комментарии (2)
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    DVOK68
    1724776316
    Что Жозе в составе-хорошо.Форму надо набирать через матчи.
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    alefreddy
    1724779803
    Маркиньос старается и три минусовых -Хлусевич Игнатов и Зиньковский
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