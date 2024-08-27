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    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 27 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 27 августа

    Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 27 августа, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

    Главный тренер: Заур Тедеев

    «Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьера.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2024 16:23
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    Комментарии (1)
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    Мордаванин
    1724767145
    штрафбат в атаку ))
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