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Генсек РФС ответил Канделаки на призыв игнорировать требования УЕФА

25 августа 2024, 16:30

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему РФС не станет игнорировать правила УЕФА, касающиеся времени начала матчей Кубка России.

«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения. Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.

В прошлом году подобных призывов от телеканала я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен. Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», – сказал Митрофанов.

  • Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей Кубка России.
  • Большинство игр турнира в Пути РПЛ проходят в рабочие дни, а в связи с еврокубками многие встречи начинаются не вечером, а днем.
  • В сентябре прошлого года УЕФА разрешил проводить матчи с участием клубов РПЛ в дни еврокубков, однако игры должны заканчиваться не менее чем за 15 минут до начала встреч в Европе.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Митрофанов Максим Канделаки Тина
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