Генсек РФС ответил Канделаки на призыв игнорировать требования УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему РФС не станет игнорировать правила УЕФА, касающиеся времени начала матчей Кубка России.

«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения. Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.

В прошлом году подобных призывов от телеканала я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен. Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», – сказал Митрофанов.