Бышовец поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Анатолий Бышовец порассуждал о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

– Не думаю, что «Зениту» прямо необходимо усилить какую‑то позицию. Начало сезона «Зенит» провел в оптимальном составе, а приглашение Глушенкова, который органично вписался в игру команды, стало очень важным фактором для достижения результата. Игра «Зенита» с приходом Глушенкова приобрела непредсказуемый характер.

– Как думаете, насколько его будет не хватать в матче со «Спартаком»?

– Последняя игра «сине‑бело‑голубых» в Химках показала, что ротация будет произведена. Однако насколько это будет оптимально – сложно сказать.

Многие игроки не имеют достаточно практики. В этом смысле будет сложно. Тем более, что матчи со «Спартаком» проходят на предельном уровне самоотдачи. В этом смысле преимущество «Зенита» может быть только по сумме индивидуальных качеств игроков.

«Спартак» же оставил очень хорошее впечатление в последних матчах. Думаю, Станковичу удалось объединить футболистов, что очень важно. Я жду, что соперничество точно будет иметь принципиальный характер. Матчи «Спартака» и «Зенита» – это всегда интрига и зрелище.

– То есть верите, что «Спартак» навяжет серьезную борьбу «Зениту»?

– Все будет зависеть от выбранной тактики, а также важно – насколько задачи, поставленные тренером, будут соответствовать составу, и насколько это будет неожиданным для соперника.