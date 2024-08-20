Суд отклонил иск Газизова к Федуну на 400 миллионов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в иске к экс-президенту клуба Леониду Федуну. Газизов намеревался отсудить 399 миллионов рублей.

«Суд рассмотрел гражданское дело по иску Газизова Ш. К. к председателю совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» Федуну Л. А. о взыскании денежных средств по кассационной жалобе на решение Хорошевского суда Москвы от 7 апреля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии Московского городского суда от 13 февраля 2024 года. Кассационная жалоба Газизова Ш. К. оставлена без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов рублей. Позже сумма увеличилась до 399 миллионов рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. 7 апреля 2023 года суд отказал в удовлетворении этого иска.