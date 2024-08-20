Дэвис бесплатно перейдет в «Реал» из «Баварии» через год

Защитник Альфонсо Дэвис перейдет в «Реал» из «Баварии» летом 2025 года, когда он станет свободным агентом. Мюнхенский клуб смирился с предстоящим уходом 23-летнего канадца. Ранее «Бавария» хотела продать игрока за 50 миллионов евро до конца текущего трансферного окна.

Утверждается, что сейчас в клубе ожидают повторения ситуации с Давидом Алабой, перешедшим в «Реал» свободным агентом в 2021 году.