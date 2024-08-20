Дэвис бесплатно перейдет в «Реал» из «Баварии» через год

Защитник Альфонсо Дэвис перейдет в «Реал» из «Баварии» летом 2025 года, когда он станет свободным агентом. Мюнхенский клуб смирился с предстоящим уходом 23-летнего канадца. Ранее «Бавария» хотела продать игрока за 50 миллионов евро до конца текущего трансферного окна.
Утверждается, что сейчас в клубе ожидают повторения ситуации с Давидом Алабой, перешедшим в «Реал» свободным агентом в 2021 году.
- В прошлом сезоне Дэвис провел за мюнхенцев 42 матча, забил 3 гола, отдал 6 передач, в этом сезоне он принял участие в 1 встрече.
- Канадец выступает за основной «Баварию» с начала 2019 года.
Источник: Football Espana