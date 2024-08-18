Газизов: «Плохо, что судьи – главные лица в футболе»

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов высказался о судейской проблеме в российском футболе.

«Наверное, вышестоящим органам надо что‑то изменить, чтобы было меньше скандалов. Как изменить ситуацию? Экспертно‑судейская комиссия себя изъела. От обращений туда выводов не происходит. Надо иметь другую схему. Если бы я был арбитром, я бы понимал, что можно сделать. А являясь функционером, я хочу поменять эту историю, чтобы была единая трактовка правил.

Хочется, чтобы судейский корпус меньше влиял на философию игры, чтобы мы меньше говорили о судьях, а больше о действиях футболистов, тренеров, тактике и так далее. А у нас крен идeт в сторону судейской темы. Сегодня судьи – главные лица в футболе, а это плохо», – сказал Газизов.

Судейский корпус возглавляет Милорад Мажич.

«Динамо» Мх идет в зоне вылета.

Газизов ранее работал в «Уфе».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?