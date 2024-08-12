Максименко прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом». Команды сыграли вничью – 0:0.

– Не приходилось особо включаться. Все было нормально в плане ударов. Игра не самая спокойная, но она была под нашим контролем.

– Как оцените старт чемпионата для «Спартака»?

– Неплохо играем, нужно просто играть дальше в том же ключе. Вот и все.

– Александр Довбня пришeл в клуб.

– Саша отличный парень. Тренируется с нами, все отлично.

– Станкович говорил, что нужен был опытный вратарь. Какие функции выполняет Довбня?

– Ну, тренер же все сказал. Повторюсь, Саша тренируется, отличный парень. Все хорошо.