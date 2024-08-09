«Галатасарай» выставил «Спартаку» новое условие по трансферу Кена

«Спартаку» не удается договориться с «Галатасараем» о покупке левого защитника Деррика Кена.
Турецкий клуб выставил новое условие – спартаковцы должны погасить задолженность за предыдущий трансфер игрока из «Ганновера» в размере 2,5 миллиона евро.
Москвичи не хотят в этом участвовать из-за проблем с переводом средств в Германию.
Возможно, стороны придут к компромиссу в виде аренды Кена с правом выкупа за 8 миллионов евро, а пока сделка находится под угрозой срыва.
- Кен в «Галатасарае» с февраля.
- Его статистика: 16 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за фулбека 7 миллионов евро.
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Источник: Sport24