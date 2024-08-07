В Турции раскрыли подробности предложения «Спартака» по двум игрокам «Галатасарая»

Сегодня стало известно о 22-миллионном предложении, которое «Спартак» направил «Галатасараю».
Московский клуб пытается купить левого защитника Деррика Кена и вингера Керема Актюркоглу.
По информации Hurriyet, за Кена спартаковцы предложили 7 миллионов, за Актюркоглу – 13 миллионов, еще 2 миллиона – возможные бонусы.
- Статистика Актюркоглу в «Галатасарае» после перехода в сентябре 2020 года: 174 матча, 44 гола и 39 ассистов.
- Кен провел в Турции всего полсезона, в его активе 1+2 в 16 играх.
Источник: Hurriyet