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  • В Турции раскрыли подробности предложения «Спартака» по двум игрокам «Галатасарая»

В Турции раскрыли подробности предложения «Спартака» по двум игрокам «Галатасарая»

7 августа 2024, 21:57
3

Сегодня стало известно о 22-миллионном предложении, которое «Спартак» направил «Галатасараю».

Московский клуб пытается купить левого защитника Деррика Кена и вингера Керема Актюркоглу.

По информации Hurriyet, за Кена спартаковцы предложили 7 миллионов, за Актюркоглу – 13 миллионов, еще 2 миллиона – возможные бонусы.

  • Статистика Актюркоглу в «Галатасарае» после перехода в сентябре 2020 года: 174 матча, 44 гола и 39 ассистов.
  • Кен провел в Турции всего полсезона, в его активе 1+2 в 16 играх.

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Источник: Hurriyet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем Кен Деррик
Комментарии (3)
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ivany4
1723062495
Антоха пришел в Спартак на позицию вингера(нападающего). С 2014—2018 провел за Спартак - 115 игр, забил - 59 голов. С 2021—2023 провел за Спартак - 77 игр, забил - 35 голов. Заметьте и без всяких финансовых закидонов. Думаю Керему далековато до Антохи. Так что пусть руководство и Амарал крепко подумают насчет него.
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