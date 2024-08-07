В Турции раскрыли подробности предложения «Спартака» по двум игрокам «Галатасарая»

Сегодня стало известно о 22-миллионном предложении, которое «Спартак» направил «Галатасараю».

Московский клуб пытается купить левого защитника Деррика Кена и вингера Керема Актюркоглу.

По информации Hurriyet, за Кена спартаковцы предложили 7 миллионов, за Актюркоглу – 13 миллионов, еще 2 миллиона – возможные бонусы.