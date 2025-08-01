Кена в «Спартаке» не будет

Информация о предложении одного из клубов РПЛ по трансферу защитника «Галатасарая» Деррика Кeна не соответствует действвительности. Немец не интересен командам российской Премьер-лиги.
Кен – левый защитник, но может выступать и в центре обороны.
Ранее журналист Сулейман Родоп сообщил, что неназванный клуб РПЛ сделал предложения по Кену и его одноклубнику Карлосу Куэсте. Журналист Иван Карпов предположил, что речь может идти о «Спартаке».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт Кена с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 26-летний игрок большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Вердере», за который сыграл 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»