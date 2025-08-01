Кена в «Спартаке» не будет

Информация о предложении одного из клубов РПЛ по трансферу защитника «Галатасарая» Деррика Кeна не соответствует действвительности. Немец не интересен командам российской Премьер-лиги.

Кен – левый защитник, но может выступать и в центре обороны.

Ранее журналист Сулейман Родоп сообщил, что неназванный клуб РПЛ сделал предложения по Кену и его одноклубнику Карлосу Куэсте. Журналист Иван Карпов предположил, что речь может идти о «Спартаке».