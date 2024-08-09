Семин оценил ситуацию с Антоном Миранчуком

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с 28-летним полузащитником Антоном Миранчуком, который остается без клуба.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды – для меня нонсенс», – сказал Семин.