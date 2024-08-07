Спартаковец Бонгонда не исключил переход в «Зенит»

Правый вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы о потенциальном предложении от «Зенита».
– «Зенит» активно усиливается – представим, что эти летом они придут за вами и сделают предложение. Какая у вас будет реакция?
– Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе еще долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен».
– Получается, вы откажете «Зениту»?
– Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем.
- Бонгонда в «Спартаке» с лета 2023 года.
- Его статистика: 38 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027-го.
Источник: «РБ Спорт»