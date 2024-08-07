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Спартаковец Бонгонда не исключил переход в «Зенит»

7 августа 2024, 23:23
14

Правый вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы о потенциальном предложении от «Зенита».

«Зенит» активно усиливается – представим, что эти летом они придут за вами и сделают предложение. Какая у вас будет реакция?

– Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе еще долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен».

– Получается, вы откажете «Зениту»?

– Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем.

  • Бонгонда в «Спартаке» с лета 2023 года.
  • Его статистика: 38 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бонгонда Тео
Комментарии (14)
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Красногвардейчик
1723063168
Так ты счастлив или нет? Если да то почему на вопрос об отказе Зениту дал заднюю))
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subbotaspartak
1723089664
Почему предложили зенит, а не Пари НН или ПСЖ? Журналисты провокаторы...
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oyabun
1723091679
Не вижу в словах Бонгонды слова Зенит ни разу. С такими же успехом он может "не исключить" переход в Реал, например. Поэтому оставьте свои лживые заголовки уже, которые очевидно пишутся ради разгона грызни в комментариях.
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Desma
1723093180
Подобный вопрос надо задать Умярову.
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k611
1723093402
Любят же в заголовках всё переворачивать...
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Desma
1723098061
"пока не скажут, что не нужен" на языке ЕГЭшника сие означает "не исключил переход в «Зенит»". Интересно, а переход в условный Факел свободным агентом слабо?
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NewLife
1723100863
Зачем хорошему футболисту переходить в позор российского футбола ? Только помойный РБ Спорт мог распустить такую помойную вонь (
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alefreddy
1723101979
пусть на Неву едет состав и так усилился
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