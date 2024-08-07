Спартаковец Бонгонда не исключил переход в «Зенит»

Правый вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы о потенциальном предложении от «Зенита».

– «Зенит» активно усиливается – представим, что эти летом они придут за вами и сделают предложение. Какая у вас будет реакция?

– Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе еще долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен».

– Получается, вы откажете «Зениту»?

– Я не знаю, что буду делать завтра. Трудно говорить о будущем.