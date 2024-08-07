Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Замминистра спорта Дагестана – о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»: «Это удар по стране»

Замминистра спорта Дагестана – о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»: «Это удар по стране»

7 августа 2024, 16:16
4

Заместитель министра спорта республики Дагестан Будун Будунов высказался о судейском скандале в игре 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«Хочу спросить у всех: почему судьи, которые «убивают» команды, являются неприкасаемыми людьми? Почему про них нельзя ничего говорить? Болельщики ведь приходят на стадион, чтобы выплеснуть свои эмоции.

Почему нас должны штрафовать за то, что они что‑то кричат с трибун? Вообще про них ничего нельзя говорить, иначе штраф. Стадион ведь для этого и есть.

Понятно, что есть границы, но оказывается вообще ничего сказать им нельзя. Они могут «убить» команду, испортить настроение трем миллионам жителей Дагестана, а их, оказывается, трогать нельзя. Они футбольные арбитры или федеральные судьи вдруг?

Каким надо быть человеком, чтобы пойти домой после такого судейства и спать спокойно? Понимаю, что это бич нашего футбола в целом… Но почему руководство судейского корпуса в это время где‑то отдыхает, а не занимается проблемами здесь? Они считают, что это нормально?

Для чего нам футбол тогда в стране? Для чего мы тогда всем занимаемся? Как объяснять что‑то детям, когда они после такого матча приходят на тренировки в академию и обсуждают, что это все продается… На глазах у всей страны команду просто «убивают»!

И что дальше? Бобровский и Шафеев дальше будут обслуживать матчи? Думаю, мы их увидим на матчах скоро опять. Ну пропустят несколько игр, и все…

Что изменилось с приходом иностранцев в судейский корпус? Ничего. Уже многие не верят, что что‑то изменится. Для чего мы тогда выходим на поле? Смысл всего?

У нас на улице в республике даже бабушки сейчас обсуждают эту историю, не говоря о детях. В супермаркет заходишь, на свадьбу приходишь – все только об этом и говорят в Дагестане. И мы должны молчать?

Понятно, что это эмоции отчасти, но мы ведь и глобально смотрим на вещи. Вся страна признает, что судьи вели себя неадекватно, мягко говоря. И эти люди дальше будут работать? А им ничего не будет. Пропустят пару‑тройку матчей и будут опять кого‑то «убивать».

Причем у Бобровского это стабильно, к нему и раньше были претензии. Пусть меняет работу. Это не только по Дагестану удар, это удар по футболу в целом, по стране», – заявил Будунов.

  • Нижегородцы победили со счетом 1:0.
  • «Динамо Мх» обратилось в ЭСК РФС по 5 судейским решениям Бобровского.

Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» Мх – о решениях ЭСК: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба» 2
В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН» 5
ЭСК признала одну ошибку в работе Бобровского на матче «Динамо» Мх – «Пари НН» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Шафеев Рафаэль Бобровский Ян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1723038971
тебе Перхуна напомнить чиновник? которого тыубил мля весь дагестан у него в горе изза херни какой то
Ответить
Damir07
1723041438
Давно скандалов с подкупными судьями у нас не было )))
Ответить
Garrincha58
1723096544
А кто виноват, что вы сами так мягко говоря слабо сыграли проиграв слабой команде да ещё на своём поле и теперь обвиняете судей пусть даже судья ошибся, но вы то могли всё исправить на поле полтора часа игрового времени чем занимались? Да судья наломал дров, но вы сами тоже виноваты, а теперь разжигаете вражду. В футболе никто не отменял истину не забиваешь ты забивают тебе пусть даже с липового пенальти
Ответить
Главные новости
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
Фото«Родина» без объявления трансфера дозаявила участника ЧМ-2026
14:10
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Все новости
Все новости
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+