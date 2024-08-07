Замминистра спорта Дагестана – о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»: «Это удар по стране»

Заместитель министра спорта республики Дагестан Будун Будунов высказался о судейском скандале в игре 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«Хочу спросить у всех: почему судьи, которые «убивают» команды, являются неприкасаемыми людьми? Почему про них нельзя ничего говорить? Болельщики ведь приходят на стадион, чтобы выплеснуть свои эмоции.

Почему нас должны штрафовать за то, что они что‑то кричат с трибун? Вообще про них ничего нельзя говорить, иначе штраф. Стадион ведь для этого и есть.

Понятно, что есть границы, но оказывается вообще ничего сказать им нельзя. Они могут «убить» команду, испортить настроение трем миллионам жителей Дагестана, а их, оказывается, трогать нельзя. Они футбольные арбитры или федеральные судьи вдруг?

Каким надо быть человеком, чтобы пойти домой после такого судейства и спать спокойно? Понимаю, что это бич нашего футбола в целом… Но почему руководство судейского корпуса в это время где‑то отдыхает, а не занимается проблемами здесь? Они считают, что это нормально?

Для чего нам футбол тогда в стране? Для чего мы тогда всем занимаемся? Как объяснять что‑то детям, когда они после такого матча приходят на тренировки в академию и обсуждают, что это все продается… На глазах у всей страны команду просто «убивают»!

И что дальше? Бобровский и Шафеев дальше будут обслуживать матчи? Думаю, мы их увидим на матчах скоро опять. Ну пропустят несколько игр, и все…

Что изменилось с приходом иностранцев в судейский корпус? Ничего. Уже многие не верят, что что‑то изменится. Для чего мы тогда выходим на поле? Смысл всего?

У нас на улице в республике даже бабушки сейчас обсуждают эту историю, не говоря о детях. В супермаркет заходишь, на свадьбу приходишь – все только об этом и говорят в Дагестане. И мы должны молчать?

Понятно, что это эмоции отчасти, но мы ведь и глобально смотрим на вещи. Вся страна признает, что судьи вели себя неадекватно, мягко говоря. И эти люди дальше будут работать? А им ничего не будет. Пропустят пару‑тройку матчей и будут опять кого‑то «убивать».

Причем у Бобровского это стабильно, к нему и раньше были претензии. Пусть меняет работу. Это не только по Дагестану удар, это удар по футболу в целом, по стране», – заявил Будунов.