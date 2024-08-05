Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Дагестана сделал заявление о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»

Глава Дагестана сделал заявление о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»

5 августа 2024, 16:56
11

Глава Дагестана Сергей Меликов возмущен работой арбитров в игре 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

  • Нижегородцы победили со счетом 1:0.
  • Матч судил Ян Бобровский.
  • На 60-й минуте он удалил динамовца Алибекова, а затем назначил спорный пенальти в ворота команды из Махачкалы.

«Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче. Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор легкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущен таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую премьер-лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!

Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что Бобровский «просто принес три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей! Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе.

Нашим же игрокам я советую поскорее забыть это недоразумение и, невзирая ни на что, продолжать движение вверх! У нас все получится!» – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» Мх – о решениях ЭСК: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба» 2
В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН» 5
ЭСК признала одну ошибку в работе Бобровского на матче «Динамо» Мх – «Пари НН» 4
Источник: телеграм-канал Сергея Меликова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Бобровский Ян
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1722869000
Пенальти судья придумал. Зе Турбо всю игру подставлялся. Не иначе занесли мальчишу...........
Ответить
...уефан
1722871160
...так-то оно, конечно так... Ну да, футбол, судья, несправедливость и всё такое... Но... Имеет ли право глава региона-гос чиновник, делать публичные заявления по таким темам?...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1722873677
Проверить всех судей и чиновников РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет гипотетических договорняков
Ответить
Dr Metal
1722877265
Ну а про чем тут игроки Нижнего Новгорода? Тут вопросы к вар. НН те ещё бедолаги, сами вот вот вылетят
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
1
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Все новости
Все новости
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов
12:28
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+