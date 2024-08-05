Глава Дагестана сделал заявление о судействе в матче «Динамо Мх» – «Пари НН»

Глава Дагестана Сергей Меликов возмущен работой арбитров в игре 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

Матч судил Ян Бобровский.

На 60-й минуте он удалил динамовца Алибекова, а затем назначил спорный пенальти в ворота команды из Махачкалы.

«Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче. Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор легкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущен таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую премьер-лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!

Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что Бобровский «просто принес три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей! Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе.

Нашим же игрокам я советую поскорее забыть это недоразумение и, невзирая ни на что, продолжать движение вверх! У нас все получится!» – написал Меликов в своем телеграм-канале.