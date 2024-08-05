«Зенит» принял решение по Венделу, Клаудиньо и Иличу

«Зенит» по решению Алексея Миллера отказался от продажи полузащитников Клаудиньо и Вендела, а также от покупки у «Торино» хавбека Ивана Илича в это трансферное окно.

По данным РИА Новости, петербуржцы отпустят Вендела только в случае поступления предложения, сопоставимого по условиям с трансфером нападающего Малкома, который был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола.

Переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с «Галатасараем», который очень хотел приобрести Вендела, по сути завершены. Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», – сообщил источник.