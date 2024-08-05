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«Зенит» принял решение по Венделу, Клаудиньо и Иличу

5 августа 2024, 12:49
11

«Зенит» по решению Алексея Миллера отказался от продажи полузащитников Клаудиньо и Вендела, а также от покупки у «Торино» хавбека Ивана Илича в это трансферное окно.

По данным РИА Новости, петербуржцы отпустят Вендела только в случае поступления предложения, сопоставимого по условиям с трансфером нападающего Малкома, который был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола.

Переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с «Галатасараем», который очень хотел приобрести Вендела, по сути завершены. Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», – сообщил источник.

  • Алексей Миллер – председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», которое спонсирует клуб.
  • «Зенит» в этом сезоне одержал три победы в трех матчах РПЛ с общим счетом 13:0, выиграл встречу в Кубке России со счетом 3:0 и завоевал Суперкубок России в игре с «Краснодаром» (4:2).

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Торино Галатасарай Вендел Илич Иван Клаудиньо
Комментарии (11)
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acor94
1722851984
Клушу можно было бы и продать. А еще Алипа, Родригао, Ахматова, Ерохина, Сатурнина, Сергеева
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алдан2014
1722856263
В общем то все правильно,на хрена резать курочку которая несётся ( в нашем случае отлично играет)
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JIEGEHDA
1722865779
4:2;4:0;4:0;3:0;5:0 общий счёт 20:2 за 5 матчей . Это как 4-5 клубов за 3 тура . Нафиг продавать и менять. Когда работает тогда надо делать . А зимой уже когда отрыв большой думать о продажах и купли . У нас еврокубков нет . А значит наши игроки в Еврокубках могут спокойно играть . Пусть зимой продают уже за ***** суммы. Пока будут так играть цена будет только расти . А там глядишь и из СА наберут .
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