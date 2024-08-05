Лапочкин прокомментировал идею отправить судью Бобровского на полиграф

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судейскую бригаду матча «Динамо» Мх – «Пари НН» (0:1) во главе с Яном Бобровским не нужно проверять на полиграфе. Ранее такую идею предложил спортивный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Шамиль Газизов предлагает отправить Бобровского на детектор? Только вместе с командами. Я категорически против использования полиграфа, потому что нигде в мире, в цивилизованных странах, он не используется, а у нас, к сожалению, на регулярной основе», – сказал Лапочкин.