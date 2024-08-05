Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин прокомментировал идею отправить судью Бобровского на полиграф

Лапочкин прокомментировал идею отправить судью Бобровского на полиграф

5 августа 2024, 11:50
3

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судейскую бригаду матча «Динамо» Мх – «Пари НН» (0:1) во главе с Яном Бобровским не нужно проверять на полиграфе. Ранее такую идею предложил спортивный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Шамиль Газизов предлагает отправить Бобровского на детектор? Только вместе с командами. Я категорически против использования полиграфа, потому что нигде в мире, в цивилизованных странах, он не используется, а у нас, к сожалению, на регулярной основе», – сказал Лапочкин.

  • У «Динамо» Мх возникли претензии к судьям, которые назначили пенальти в ворота хозяев, но не сделали этого в других эпизодах, возникших в штрафной гостей.
  • Судьей VAR в этом матче был Рафаэль Шафеев.

Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» Мх – о решениях ЭСК: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба» 2
В «Динамо» Мх назвали оскорбительными и наглыми выводы ЭСК по матчу с «Пари НН» 5
ЭСК признала одну ошибку в работе Бобровского на матче «Динамо» Мх – «Пари НН» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Лапочкин Сергей Бобровский Ян
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baggio80
1722848587
Вы если Рфс проверите на полиграфе то вообще будете шокированы что там происходит ))))
Ответить
Spartak_forv@
1722848984
Наших прожжённых,матёрых,карманных судей уже такой чепухой как полиграф не возьмёшь.У самого же Лапочкина уже антитела на него выработались
Ответить
Krasnodar 123
1722866157
Зачем применять такие высокотехнологичные аппараты маленьких тисков вполне достаточно !!!
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Все новости
Все новости
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов
12:28
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
9
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+