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  • Лапочкин – о судействе игры «Динамо» Мх – «Пари НН»: «Матч с душком, назовем его так»

Лапочкин – о судействе игры «Динамо» Мх – «Пари НН»: «Матч с душком, назовем его так»

4 августа 2024, 23:50
15

Бывший судья Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» высказался о пенальти, назаначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в домашней для дагестанской команды игре 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

Эпизод произошел на 79-й минуте, когда форвард гостей Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.

Главным судьей матча был Ян Бобровский, главным по системе видеопомощи арбитру – Рафаэль Шафеев.

«Бегут двое параллельно, притерлись ногами, какой-то контакт. Как можно такой пенальти на 78-й минуте назначать? Мы с ума сойдем, если будем за каждый такой контакт пенальти назначать. Не вижу никаких оснований для VAR-вмешательства.

Шафеев год не работал VAR – и сегодня такой матч. Матч с душком, назовем его так», – сказал Лапочкин.

  • 11-метровый на 81-й минуте реализовал Николай Калинский.
  • В первом тайме матча Бобровский дважды не назначил пенальти в ворота «Пари НН» после консультаций с VAR. Кроме того, в первой половине было еще два эпизода падения игроков «Динамо» Мх в штрафной гостей, когда рефери не прибегал к помощи VAR.

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Лапочкин Сергей
Комментарии (15)
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serhio80
1722805584
Если на 78й минуте нельзя такой пеналь назначать? То на 18й минуте видимо можно? До какой минуты бы прокатило?
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VVM1964
1722806260
С душком у нас только одна команда и все её знают ( не буду даже пальцем показывать в сторону С. Петербурга ) !!! ))) и она - ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА !!! ))) ДА ЛАДНО, чего уж - не душек, а смердящая вонь !!! )))
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kozlovskyae
1722809269
Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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paracetamol
1722810123
Это очень мягко сказано. В 1 тайме Яша 3 пена в ворота НН не назначил!
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odessakmv
1722832412
Тебе ли не знать!?!? Сколько ты в свей карьере ароматных матчей провел!
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FCSpartakM
1722843282
вот кстати, много гумна как раз идет с ВАР, которые и так дурных судей еще более в тупик ставят своими подзывами к монитору.
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andr45
1722844229
Молодец Бобровский! Взял, так взял - на год хватит)))
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nik55
1722845294
может пора ВАР вообще отменить-----или это просто дополнительный заработок ?
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NewLife
1722846375
Судьи рфс - дурные циркачи(
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