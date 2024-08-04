Лапочкин – о судействе игры «Динамо» Мх – «Пари НН»: «Матч с душком, назовем его так»

Бывший судья Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» высказался о пенальти, назаначенном в ворота махачкалинского «Динамо» в домашней для дагестанской команды игре 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

Эпизод произошел на 79-й минуте, когда форвард гостей Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.

Главным судьей матча был Ян Бобровский, главным по системе видеопомощи арбитру – Рафаэль Шафеев.

«Бегут двое параллельно, притерлись ногами, какой-то контакт. Как можно такой пенальти на 78-й минуте назначать? Мы с ума сойдем, если будем за каждый такой контакт пенальти назначать. Не вижу никаких оснований для VAR-вмешательства.

Шафеев год не работал VAR – и сегодня такой матч. Матч с душком, назовем его так», – сказал Лапочкин.

11-метровый на 81-й минуте реализовал Николай Калинский.

В первом тайме матча Бобровский дважды не назначил пенальти в ворота «Пари НН» после консультаций с VAR. Кроме того, в первой половине было еще два эпизода падения игроков «Динамо» Мх в штрафной гостей, когда рефери не прибегал к помощи VAR.

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