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  • Газизов потребовал проверить судью матча «Динамо» Мх – «Пари НН»: «С Бобровским надо заканчивать»

Газизов потребовал проверить судью матча «Динамо» Мх – «Пари НН»: «С Бобровским надо заканчивать»

4 августа 2024, 23:06
10

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура с «Пари НН» (0:1). Главным судьей встречи был Ян Бобровский.

«С этим судьей надо заканчивать. Смотрите футбол. Пусть его проверят на детекторе, все его счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил», – сказал Газизов.

  • Единственный гол в матче забил Николай Калинский на 81-й минуте с пенальти. 11-метровый заработал Зе Турбо.
  • Для махачкалинцев это был первый домашний матч в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Газизов Шамиль Бобровский Ян
Комментарии (10)
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lek!
1722804112
Судья убил полностью игру ,игроки Пари НН играли как девочки , всю игру провалялись
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paracetamol
1722810378
Стыдушное судейство и не только здесь. Впечатление такое, что у наших судей начался сенокос!
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neim
1722819468
Обана, опять скандальный, спартаковский бывший гендиректор нарисовался ! Опять все кругом виноватыми будут, а он униженным и оскорблённым !
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Skull_Boy
1722830859
Ты шо дЭбил он из Питера и свою работу по спасению фарма он выполнил, где ему ничего не будет и только полный аутист не видит что творится, где главный договорняк был сыгран в далеком 2017 в позорном матче против Урала и все молчат
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ScarlettOgusania
1722832487
Газик, смелее, брось перчатку этому бом.жу Бобровскому!))
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Ганнибал Лектор
1722836342
Газик вернулся... Скандалы, интриги, расследования)))
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Artemka444
1722839550
Судью то точно надо убирать Но и таких как газизов тоже
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FCSpartakM
1722842866
Казарцев до сих пор судит, до сих пор постоянно ошибается. Никто ничего делать не будет
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russkiisergei
1722843409
вся грязь из питера!!!
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