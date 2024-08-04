Газизов потребовал проверить судью матча «Динамо» Мх – «Пари НН»: «С Бобровским надо заканчивать»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура с «Пари НН» (0:1). Главным судьей встречи был Ян Бобровский.

«С этим судьей надо заканчивать. Смотрите футбол. Пусть его проверят на детекторе, все его счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил», – сказал Газизов.

Единственный гол в матче забил Николай Калинский на 81-й минуте с пенальти. 11-метровый заработал Зе Турбо.

Для махачкалинцев это был первый домашний матч в РПЛ.

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