Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Пари НН». Игра состоится 4 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Волк, Сундуков, Пальцев, Алибеков, Щумахов, Кагермазов, Крачковский, Глушков, Магомедов, Сердеров, Касинтура.

Главный тренер: Биджиев Хасанби

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Гоцук, Каккоев, Боженов, Калинский, Глейзер, Стаматов, Зе Трубо, Тичич, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

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