Арустамян: «Первые две-три недели Миранчук просто открещивался от «Атланты»

Нобель Арустамян рассказал, что изначально Алексей Миранчук отказывался переходить в «Атланту Юнайтед».

«Атланта» в самом деле сильно хотела Алексея. Как вы понимаете, сейчас не то время, чтобы такой переход можно было бы объяснить каким-то внешними факторами типа маркетинг на России и влияние агентов или третьих сторон.

«Атланта» этим летом лишилась двух ведущих игрока – и Миранчука выбрала именно как сильного новичка. Иначе бы так не вкладывались.

Я знаю, что первые две-три недели Алексей просто открещивался от «Атланты», игнорировал все разговоры о переезде туда, старался даже об этом не думать.

Но сыграло упорство «Атланты» и конкретно спортивного директора – он приезжал в Бергамо, убеждал Алексея согласиться, предлагал чуть ли топ-5 контракт в MLS.

Опять же – не за былые заслуги и не за медийный образ. А потому что видели, как он играет, выкладывается, и оценили статистику (солидную для Италии в прошлом сезоне)», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

«Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.

Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

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