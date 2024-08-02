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Агент Сафонов объяснил переход Чалова в ПАОК

2 августа 2024, 07:50

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход форварда ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

– Парень хочет играть в Европе, до этого уже выступал в Швейцарии. Это его выбор. Команда – чемпион Греции. Понятное дело, что мог играть в клубе повыше, но в свое время с переходом в «Кристал Пэлас» не срослось. Главное, чтобы ему было комфортно.

– Это трансфер на повышение?

– Думаю, чемпионат Греции ничем не сильнее российского. Это желание играть в Европе. Вот играет же Кокорин на Кипре. Можно говорить, лучше эта лига или хуже, но ему комфортно, он получает удовольствие от футбола, поэтому не считаю нужным лезть в чью-то личную жизнь и давать советы. Такие решения спонтанно не принимаются.

– Может, это переход с мыслями о том, чтобы через пару лет перебраться в клуб побольше? Или просто ради еврокубков?

– Сказать сложно. Любой игрок мечтает подняться как можно выше. Может, он считает, что оттуда ему будет проще сделать следующий шаг.

– С какими трудностями столкнется Федор в новой лиге?

– Не думаю, что будут трудности. Тем более в этой команде играет Оздоев, он его поддержит. Все будет нормально. Не возникнет травм – все будет нормально.

  • 26‑летний Чалов провел за красно-синих 263 матча во всех турнирах и забил 89 мячей.
  • Он дебютировал в первой команде ЦСКА в сентябре 2016 года, первую половину 2022 года провел в аренде в «Базеле».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА ПАОК Чалов Федор
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