Агент Сафонов объяснил переход Чалова в ПАОК

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход форварда ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

– Парень хочет играть в Европе, до этого уже выступал в Швейцарии. Это его выбор. Команда – чемпион Греции. Понятное дело, что мог играть в клубе повыше, но в свое время с переходом в «Кристал Пэлас» не срослось. Главное, чтобы ему было комфортно.

– Это трансфер на повышение?

– Думаю, чемпионат Греции ничем не сильнее российского. Это желание играть в Европе. Вот играет же Кокорин на Кипре. Можно говорить, лучше эта лига или хуже, но ему комфортно, он получает удовольствие от футбола, поэтому не считаю нужным лезть в чью-то личную жизнь и давать советы. Такие решения спонтанно не принимаются.

– Может, это переход с мыслями о том, чтобы через пару лет перебраться в клуб побольше? Или просто ради еврокубков?

– Сказать сложно. Любой игрок мечтает подняться как можно выше. Может, он считает, что оттуда ему будет проще сделать следующий шаг.

– С какими трудностями столкнется Федор в новой лиге?

– Не думаю, что будут трудности. Тем более в этой команде играет Оздоев, он его поддержит. Все будет нормально. Не возникнет травм – все будет нормально.