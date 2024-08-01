Первый тур группового этапа Кубка России между «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Этот матч представляет интерес ввиду текущей формы обеих команд. Давайте проанализируем статистику последних матчей и составим обоснованный прогноз на исход этой игры.

Анализ команды «Динамо» Мх

Форма : В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 7. Есть проблемы с результативностью и стабильностью в обороне.

: В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 7. Есть проблемы с результативностью и стабильностью в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Ничья с «Краснодаром» (0-0)

Ничья с «Химками» (1-1)

Ничья с «Машук-КМВ» (2-2)

Ничья с «Чайкой» (1-1)

Поражение от «Ростова» (1-3)

Команда Хасанби Биджиева демонстрирует способность играть на равных с соперниками, но не имеет убедительных побед в последних матчах. Пропуск в 4 последних матчах указывает на слабую оборону.

Форма : В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 10 голов и пропустили 11. Команда показывает высокую результативность, но также имеет проблемы в обороне.

: В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 10 голов и пропустили 11. Команда показывает высокую результативность, но также имеет проблемы в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 2.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Ростова» (1-3)

Поражение от «Зенита» (0-4)

Победа над «Соколом» (6-0)

Ничья с «Рубином» (2-2)

Поражение от «КАМАЗа» (1-2)

Команда Игоря Осинькина демонстрирует атакующий потенциал, забивая в большинстве матчей, но испытывает трудности с обороной, пропуская в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч

Обе команды имеют слабую оборону, но «Крылья Советов» показывают более высокую результативность в последних играх. Учитывая проблемы «Динамо» Мх в атаке и обороне, а также общую нестабильность команды, можно сделать вывод, что «Крылья Советов» имеют больше шансов на победу, несмотря на игру на выезде.

Рекомендация: Победа гостей («Крылья Советов») за коэффициент 2.10