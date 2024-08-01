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  • «Динамо» Мх – «Крылья Советов»: прогноз на матч 1 тура Кубка России, 1 августа

«Динамо» Мх – «Крылья Советов»: прогноз на матч 1 тура Кубка России, 1 августа

1 августа 2024, 14:57

Первый тур группового этапа Кубка России между «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Этот матч представляет интерес ввиду текущей формы обеих команд. Давайте проанализируем статистику последних матчей и составим обоснованный прогноз на исход этой игры.

Анализ команды «Динамо» Мх

  • Форма: В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 7. Есть проблемы с результативностью и стабильностью в обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Ничья с «Краснодаром» (0-0)
  • Ничья с «Химками» (1-1)
  • Ничья с «Машук-КМВ» (2-2)
  • Ничья с «Чайкой» (1-1)
  • Поражение от «Ростова» (1-3)

Команда Хасанби Биджиева демонстрирует способность играть на равных с соперниками, но не имеет убедительных побед в последних матчах. Пропуск в 4 последних матчах указывает на слабую оборону.

Анализ команды «Крылья Советов»

  • Форма: В последних 5 играх «Крылья Советов» забили 10 голов и пропустили 11. Команда показывает высокую результативность, но также имеет проблемы в обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 2.20 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Ростова» (1-3)
  • Поражение от «Зенита» (0-4)
  • Победа над «Соколом» (6-0)
  • Ничья с «Рубином» (2-2)
  • Поражение от «КАМАЗа» (1-2)

Команда Игоря Осинькина демонстрирует атакующий потенциал, забивая в большинстве матчей, но испытывает трудности с обороной, пропуская в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч

Обе команды имеют слабую оборону, но «Крылья Советов» показывают более высокую результативность в последних играх. Учитывая проблемы «Динамо» Мх в атаке и обороне, а также общую нестабильность команды, можно сделать вывод, что «Крылья Советов» имеют больше шансов на победу, несмотря на игру на выезде.

Рекомендация: Победа гостей («Крылья Советов») за коэффициент 2.10

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Источник: «Бомбардир»
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