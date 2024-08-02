Осинькин ответил на вопрос об отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» Мх (0:1) сказал, что не испытывает давления из‑за информации о его возможном уходе из клуба.

– На вас давят разговоры, что вы можете уйти в отставку?

– Это домыслы журналистов. Нет у нас какого‑то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Если бы мы сыграли с «Зенитом» в пятом туре, а с «Ростовом» в 15‑м и проиграли им, никто бы и не заметил. А так, мы играли с командами, которые в хорошей форме. По ним делать выводы? Давайте подождем.

Главное – мы постоянно решаем вопросы. Мы знаем, что сейчас непросто, очень много травм. Так получилось. В этом плане у нас полная поддержка от руководства, мы еще ожидаем игроков. Глубина состава для турниров нужна, у нас ведется активная работа. Из‑за травм, повторюсь, сложилась такая ситуация. И еще раз повторюсь, есть полное понимание, что это решится.