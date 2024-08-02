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Осинькин ответил на вопрос об отставке

2 августа 2024, 08:52
11

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» Мх (0:1) сказал, что не испытывает давления из‑за информации о его возможном уходе из клуба.

– На вас давят разговоры, что вы можете уйти в отставку?

– Это домыслы журналистов. Нет у нас какого‑то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Если бы мы сыграли с «Зенитом» в пятом туре, а с «Ростовом» в 15‑м и проиграли им, никто бы и не заметил. А так, мы играли с командами, которые в хорошей форме. По ним делать выводы? Давайте подождем.

Главное – мы постоянно решаем вопросы. Мы знаем, что сейчас непросто, очень много травм. Так получилось. В этом плане у нас полная поддержка от руководства, мы еще ожидаем игроков. Глубина состава для турниров нужна, у нас ведется активная работа. Из‑за травм, повторюсь, сложилась такая ситуация. И еще раз повторюсь, есть полное понимание, что это решится.

  • В РПЛ «Крылья Советов» проиграли на старте сезона дома «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).
  • В следующем матче 5 августа самарцы сыграют в гостях со «Спартаком» в 3-м туре чемпионата России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Крылья Советов Динамо Мх Осинькин Игорь
Комментарии (11)
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Garrincha58
1722579330
тренер думающий ему бы в ту команду которая не продаёт своих лучших игроков, а наоборот покупает для укрепления
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BRO_football
1722580540
Вот и кончилась сказка Осинькина. А ведь всё так хорошо начиналось. Куда же делись победы Крыльев Советов?
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SLADE2019
1722581931
Такие периоды неудач бывают у большинства клубов. А Осинькин своей работой доказал, что ему надо верить, что команда справится с черной полосой. Пусть тренер работает (это мое личное мнение).
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Spartak_forv@
1722589220
Типичная российская спортивная журналистика:второй тур-а давайте уже поговорим,кого из тренеров отправить в отставку.2 поражения,в том числе от Зенита?Это повод!
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ostap-bender-google
1722609104
осинькин, тебе как танцору что то всегда мешает. Надо уходить достойно а не с позором.
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