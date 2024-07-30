Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Факел». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 21:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Волков, Нино, Алип, Горшков, Барриос, Ерохин, Артур, Мостовой, Мантуан, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Факел»: Гудиев, Черов, Брызгалов, Дзиов, Багамаев, Ивлев, Багателия, Щетинин, Альшин, Брахими, Ильин.

Главный тренер: Игорь Черевченко

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