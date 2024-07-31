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Семак раскритиковал игрока «Зенита» за матч с «Факелом»

31 июля 2024, 10:04
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Дмитрия Васильева в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (3:0). Хавбек вышел на замену после перерыва.

– Был ли запланирован выход Васильева в перерыве вместо Барриоса? Как Дмитрий провел эти 45 минут?

– Растерялся, было много брака, грубых ошибок, что ему несвойственно, наверное, волнение, возраст. Нужно играть, чтобы меньше ошибаться. У него есть качество работы с мячом, нужно много работать в переходных фазах, в обороне, учиться отбирать мячи. Талант есть, нужно его развивать.

  • Для 20-летнего Васильева это был 17-й матч за первую команду «Зенита».
  • На его счету 1 игра за сборную России против олимпийской сборной Египта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Васильев Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (6)
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prostotak2023
1722413036
И так, сегодня очередной прогноз от меня, кто в прошлый раз ставил хату, поздравляю вы теперь без хаты, в этот раз предлагаю ставить автомобиль!) Химки 1:2 Оренбург БроукБойз 2: 3 Квант Спартак 1:4 Динамо Ахмат 2:0 Пари НН Краснодар 1:3 Цска Оренбург хорошо начал и симпатизирует состав. Химки набрали старья и обосрутся. Квант на зубах сделает вещи Спартак отдаст своего сальца ментам на закуску, тюкашка наконец то проснется и затюкавит дубль Ахмат сила Кранодар не может отойти от финала кубка, по этому коняшные затопачат их
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Kollljan
1722415194
На то он и тренер, чтобы критиковать своих игроков.
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Spirit_78
1722415572
Может, и ошибался, но в глаза бросается то, что он не боится играть вперёд. Мог бы катать мяч поперёк поля и отдавать передачи вратарю, и ошибок никаких не было бы. Надеюсь, Семак это понимает.
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FCSpartakM
1722415819
"Нужно играть, чтобы меньше ошибаться" Но играть ты, конечно ,не будешь
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Ziklop
1722417802
так ты ему шансов не даёшь, выпускай почаще не будет мандража. по мне так Мост тоже много ошибался, а про Артура это песня, слабенький игрочишка!.
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