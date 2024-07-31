Семак раскритиковал игрока «Зенита» за матч с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Дмитрия Васильева в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом» (3:0). Хавбек вышел на замену после перерыва.

– Был ли запланирован выход Васильева в перерыве вместо Барриоса? Как Дмитрий провел эти 45 минут?

– Растерялся, было много брака, грубых ошибок, что ему несвойственно, наверное, волнение, возраст. Нужно играть, чтобы меньше ошибаться. У него есть качество работы с мячом, нужно много работать в переходных фазах, в обороне, учиться отбирать мячи. Талант есть, нужно его развивать.

Для 20-летнего Васильева это был 17-й матч за первую команду «Зенита».

На его счету 1 игра за сборную России против олимпийской сборной Египта.

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