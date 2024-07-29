Девушка Томпсона продолжает жить с ним в Оренбурге – в отпуске игрок проводил время с пятью проститутками

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, как дела в личной жизни у полузащитника Хорди Томпсона.

В отпуске мама девушки Хорди застала его с 5 проститутками.

«Чем закончилась история с новым скандалом Томпсона на родине? Там немного не так всe было, как преподнесли в СМИ. Томпсон вернулся, его девушка тоже приехала. Та, которая на него заявление написала.

Другой менталитет, посмотрим, как всe будет. Она здесь с ним – может, поженятся и проблемы исчезнут. Она с ним живeт в Оренбурге сейчас», – сказал Андреев.