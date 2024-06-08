Мать девушки игрока «Оренбурга» застала его с пятью проститутками – футболист на нее напал

Форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон попал в скандал. Он вызвал домой пять проституток, свидетелем чего стала мама девушки игрока.
Женщина застала молодого человека дочери в кровати с пятью неизвестными девушками. В ходе диалога они выяснили, что это проститутки. Томпсон напал на неожиданно вошедшую маму подруги, за нее вступился ее муж.
На Томпсона подано заявление в полицию. Ему грозит тюремный срок.
- В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
- Игроки выпустили из Чили в Россию под залог.
- В минувшем сезоне РПЛ 19-летний Томпсон провел 10 матчей, забил гол.