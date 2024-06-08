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    • Мать девушки игрока «Оренбурга» застала его с пятью проститутками – футболист на нее напал

    Мать девушки игрока «Оренбурга» застала его с пятью проститутками – футболист на нее напал

    Форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон попал в скандал. Он вызвал домой пять проституток, свидетелем чего стала мама девушки игрока.

    Женщина застала молодого человека дочери в кровати с пятью неизвестными девушками. В ходе диалога они выяснили, что это проститутки. Томпсон напал на неожиданно вошедшую маму подруги, за нее вступился ее муж.

    На Томпсона подано заявление в полицию. Ему грозит тюремный срок.

    • В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
    • Игроки выпустили из Чили в Россию под залог.
    • В минувшем сезоне РПЛ 19-летний Томпсон провел 10 матчей, забил гол.

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    Источник: En Cancha

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    Сегодня, 08:34
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    Комментарии (11)
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    NewLife
    1717826790
    Суровый сибирский юмор))
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    evgevg13
    1717828379
    Все больше у нас в футболе преступников, все меньше футболистов...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717831748
    В ходе диалога они выяснили, что это проститутки.=== Млять эт наверное проститутки в диалог влезли.Молчали б , Томпсон сказал бы что это его сестры и они боятся спать одни, без него. И все--- его даже не теща ушла бы спокойная.Гы гы
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    ScarlettOgusania
    1717832269
    "достойный" представитель фарм-клуба зенит, 5 проституток уложил в койку!)
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    Krics
    1717833437
    А что делала мама девушки в его спальне? Девушки, а не жены,да и маме жены,что делать в спальне?ихмо.
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    Val 46
    1717835546
    однако много у футболиста нерастраченной энергии. А вообще его гнать надо из команды. Он озабочен другими проблемами, но не игровыми
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    Spartak_forv@
    1717841310
    Весь кайф парню обломала)
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717843240
    Да ни на кого он не нападал,подумал, что вместо пяти прислали шесть
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