Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 28 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Мозес, Смолов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Динамо» Мх: Волк , Магомедов, Касинтура, Кагермазов, Крачковский, Шумахов, Сердеров, Глушков, Пальцев, Сундуков, Алибеков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!