Тормена: «Краснодар» ужасно сыграл против «Динамо» Мх»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).

«Матч с махачкалинским «Динамо» – ужасная игра со стороны всей нашей команды. Все знают, что это не то, на что способен «Краснодар». Что касается непосредственно игры в защите, то оборона начинается в атаке.

Потому нельзя сказать, что проблема в определeнных зонах или игроках. Это игра команды в целом. Именно игра всей команды вылилась в шансы, которые создавал соперник в первом тайме», – сказал Тормена.