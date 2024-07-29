Тормена: «Краснодар» ужасно сыграл против «Динамо» Мх»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).
«Матч с махачкалинским «Динамо» – ужасная игра со стороны всей нашей команды. Все знают, что это не то, на что способен «Краснодар». Что касается непосредственно игры в защите, то оборона начинается в атаке.
Потому нельзя сказать, что проблема в определeнных зонах или игроках. Это игра команды в целом. Именно игра всей команды вылилась в шансы, которые создавал соперник в первом тайме», – сказал Тормена.
- У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
- На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
- У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.
Источник: «Матч ТВ»