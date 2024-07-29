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  • «Печальное зрелище»: Генич – об игре «Краснодара» против «Динамо» Мх

«Печальное зрелище»: Генич – об игре «Краснодара» против «Динамо» Мх

29 июля 2024, 13:19
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Краснодара» во 2-м туре РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).

«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди Смолова на Никиту Кривцова – и всe.

Печальное зрелище в первом тайме», – написал Генич в перерыве встречи.

  • У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
  • На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
  • У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Генич Константин
Комментарии (3)
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партизан84
1722250287
"печальное зрелище. душераздирающее зрелище. кошмар"
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Spartak_forv@
1722253816
Первые матчи показали,что Краснодар не играет, команда не сплоченная,не настроенная,нападающие не открываются (Смолов стоит и ждет пока ему подадут). Индивидуально все сильны,но как в басне Крылова кто в лес,кто в омут.При всем уважении к Ахмату и Динамо (Махачкала),но такие команды Краснодар просто обязан проходить
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Axe111
1722257899
Печальное зрелище это ты,ну а комментирование это вообще г*** из ж****
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