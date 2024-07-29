«Печальное зрелище»: Генич – об игре «Краснодара» против «Динамо» Мх

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Краснодара» во 2-м туре РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).
«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди Смолова на Никиту Кривцова – и всe.
Печальное зрелище в первом тайме», – написал Генич в перерыве встречи.
- У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
- На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
- У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.
Источник: телеграм-канал Константина Генича