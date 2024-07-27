Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Зенит». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Глушенков, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!