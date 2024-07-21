Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Динамо» Мх. Игра состоится 21 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Голубович, Руденко, Мирзов, Терехов, Филин, Анджелкович, Вера, Хосонов, Заболотный, Обухов, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

«Динамо» Мх: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Кагермазов, Сандрачук, Крачковский, Магомедов Р; Глушков, Касинтура, Сердеров.

Главный тренер: Хасанби Биджиев