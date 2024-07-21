Андрей Мостовой прокомментировал потенциальный уход Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном уходе из клуба Клаудиньо и Вендела.

«Если Клаудиньо и Вендел собираются уйти, то клуб по-любому захочет найти замену им. Опять же, всe это по новостям. Я не больше вас знаю. Никто инсайдов не даeт. Слышал, конечно, читаю.

С Венделом мы в одно время пришли, Клаудиньо через год – довольно давно вместе играем. Конечно, будет жалко, когда столько лет играешь с ребятами в одной команде, и кто-то уходит. Посмотрим. Ничего не могу сказать. Вендел вон как вчера носился. Чемоданного настроения нет, – сказал Мостовой.