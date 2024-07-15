Станкович высказался о будущем отстраненного от основы «Спартака» Виллиана

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о состоянии своего форварда Виллиана.

На прошлой неделе бразильца отстранили от основы за лишний вес. Новичок тренируется индивидуально.

– Сколько времени потребуется Виллиану Жозе до оптимального состояния, или он готов и сегодня?

– Вопрос на миллион долларов. Ему нужно еще работать, набирать форму, кондиции. Тренерский штаб сделает все, чтобы он набрал ее как можно скорее.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на два года.

По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.

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