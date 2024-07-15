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  • Станкович высказался о будущем отстраненного от основы «Спартака» Виллиана

Станкович высказался о будущем отстраненного от основы «Спартака» Виллиана

15 июля 2024, 19:09
20

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о состоянии своего форварда Виллиана.

  • На прошлой неделе бразильца отстранили от основы за лишний вес. Новичок тренируется индивидуально.

– Сколько времени потребуется Виллиану Жозе до оптимального состояния, или он готов и сегодня?

– Вопрос на миллион долларов. Ему нужно еще работать, набирать форму, кондиции. Тренерский штаб сделает все, чтобы он набрал ее как можно скорее.

  • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». Контракт новичка с московским клубом рассчитан на два года.
  • По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Виллиан Жозе Станкович Деян
Комментарии (20)
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"supermax"
1721060319
Купили с лишним весом ... Он весы чтоль обманул на медосмотре
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...короче
1721061598
...подкрепление подъехало, мать его за ногу!(...
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Иван Петров 1986
1721062078
А он приехал не играть, а за деньгами.
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Spartak_forv@
1721065674
Жоржик матёрый.Эконом класс.Мало ходит,но много делает.Если будет шевелить булками,то поможет
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Александр.Т.
1721067521
Не уж то такой жирный
Ответить
FCSpartakM
1721068970
Толстый Жозе мяч принимает как Мелешин никогда не научиться . Добротный игрок за копейку
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ss21
1721071143
А куда смотрел Станкович раньше?
Ответить
zigbert
1721072663
Сам должен понимать что лишний вес для игрока нежелателен.
Ответить
Andrei-Russian-yandex
1721105569
Все эти покупки из за бугра только для вывода средств наверняка прописаны шикарные премиальные из которых игроку за вывод средств полагается комиссия схема робочия в стране брежневские времена застоя потому как правящая масса не меняется изменений в ближайшую пятилетку не предвидится
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1721166578
Малыш, в Брежневские времена этого не было, потому как был СССР, если и были, то единицы. Учи матчасть.
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