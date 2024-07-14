Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями от победы в суперкубковом поединке.

«У меня уже 17‐й или 18‐й трофей в «Зените», классные ощущения, великолепные. Повешу куда‐нибудь медальку, найдем место. У нас всегда настрой максимальный, ребята‐новички неплохо влились. Шикарную игру показали сегодня, во втором тайме чуть просели, но это связано с функционалом. Вкатимся в сезон, и функционала будет хватить на два тайма», – заявил Кержаков.