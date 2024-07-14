Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями от победы в суперкубковом поединке.
«У меня уже 17‐й или 18‐й трофей в «Зените», классные ощущения, великолепные. Повешу куда‐нибудь медальку, найдем место. У нас всегда настрой максимальный, ребята‐новички неплохо влились. Шикарную игру показали сегодня, во втором тайме чуть просели, но это связано с функционалом. Вкатимся в сезон, и функционала будет хватить на два тайма», – заявил Кержаков.
- «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» (4:2) и завоевал очередной Суперкубок. Уже в первом тайме сине-бело-голубым удалось трижды поразить ворота команды Мурада Мусаева.
- Петербуржцы поднимают над головой этот трофей в 5-й раз подряд.
- Легендарный страж ворот невского коллектива Михаил Кержаков, пролонгировавший трудовое соглашение со своим родным клубом, остался в запасе на игру с южанами.
- Место в ворота чемпиона России занял новобранец команды Евгений Латышонок, перебравшийся в Санкт-Петербург из «Балтики» этим летом.
- В 1-м туре РПЛ коллектив Сергея Семака встретится с «Крыльями Советов» Игоря Осинькина. Поединок пройдет в Самаре.
Источник: «Матч ТВ»