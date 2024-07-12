Ольмо рассказал об условии своего выкупа у «Лейпцига»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о возможности перехода из «РБ Лейпциг» в другой клуб. До 20 июля хавбека можно выкупить у немецкого клуба за 60 миллионов евро.

«Да, так и есть. Поэтому если клубы хотят меня приобрести, то они знают, что делать. До 20 июля еще есть время, иначе потом переговоры будут сложными.

А так у меня контракт с «Лейпцигом», и я хочу выигрывать титулы», – сказал Ольмо в эфире El Larguero.

Соглашение испанца с немецким клубом рассчитано до 2027 года.

В прошлом сезоне 26-летний Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.

На Евро-2024 он сыграл в 5 матчах за Испанию, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

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