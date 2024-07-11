Директор «Атланты» прилетел на переговоры по Миранчуку

Директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Италию, чтобы провести прямые переговоры по трансферу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб из Бергамо хочет продать хавбека за 15 миллионов евро. Первоначальное предложение «Атланты Юнайтед» было меньше.

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.

Его контракт с клубом из Бергамо истекает 30 июня 2026 года.

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