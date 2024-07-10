Михаил Кержаков: «Читал, что брат платил за меня деньги, чтобы я хоть где-то играл»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не планирует переходить в «Кайрат» вслед за братом Александром.

Александр Кержаков в июне возглавил клуб КПЛ.

– Брат к себе в «Кайрат» не звал?

– Я сказал, что пойду к нему только если будет задача выхода в Лигу чемпионов. Ладно, шучу. На самом деле, это не так работает – просто так футболиста никто не возьмет. Но за столько лет я уже привык, что мою карьеру постоянно связывают с карьерой брата.

Когда Саша еще играл, писали, что у нас контракт как у братьев Доннарумма – мол, куда он переходит, туда и я. Еще читал, что брат платил за меня деньги, чтобы я хоть где-то играл. Короче – бред.

У 37-летнего Кержакова контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.

Именно за «Зенит» Кержаков-младший провел больше всего матчей в карьере (138 встреч, 119 пропущенных голов).

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