Гаджиев высказался о возможном трансфере Джикии в «Динамо» Мх

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев допустил приход в команду защитника Георгия Джкиии.
«Конечно, общались с Джикией по поводу его будущего. Шамиль Газизов тоже его прекрасно знает. Мы бы все очень хотели, чтобы Георгий пришел к нам. Но мы все понимаем, что в жизни не всe складывается так, как ты хочешь.
По уровню готовности Джикии нужны другие условия. Но если так сложится, мы будем рады его видеть у нас. В принципе, он сам не против оказаться у нас, но не сегодня», – сказал Гаджиев.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года. Летом истек контракт.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
Источник: «Матч ТВ»