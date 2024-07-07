Гаджиев высказался о возможном трансфере Джикии в «Динамо» Мх

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев допустил приход в команду защитника Георгия Джкиии.

«Конечно, общались с Джикией по поводу его будущего. Шамиль Газизов тоже его прекрасно знает. Мы бы все очень хотели, чтобы Георгий пришел к нам. Но мы все понимаем, что в жизни не всe складывается так, как ты хочешь.

По уровню готовности Джикии нужны другие условия. Но если так сложится, мы будем рады его видеть у нас. В принципе, он сам не против оказаться у нас, но не сегодня», – сказал Гаджиев.