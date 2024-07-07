Черчесов предсказал победителя Евро-2024

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил, кто станет победителем Евро-2024.
«В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции», – заявил Черчесов.
- В 1/4 финала Евро Франция оказалась сильнее Португалии (0:0, 5:3 по пенальти).
- В следующем раунде плей-офф континентального первенства французы встретятся с Испанией.
- Испанцы – самая результативная команда турнира. Испанская команда забила 11 мячей. В активе французов 3 гола (2 мяча соперники забили в свои ворота).
- Руководит Францией Дидье Дешам.
Источник: «Матч ТВ»