Файзуллаев отреагировал на информацию об интересе «Вильярреала»

Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал слухи о скорой смене команды.

Сообщалось, что армейцы согласились продать игрока испанскому «Вильярреалу».

– Предстоящий сезон вы проведете в ЦСКА?

– Сейчас я в ЦСКА и у меня есть контракт, который я соблюдаю.

– Как отреагировали на слухи о «Вильярреале»?

– Прочитал об этом в интернете. Сам я ничего не знаю.