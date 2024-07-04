Файзуллаев отреагировал на информацию об интересе «Вильярреала»

Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал слухи о скорой смене команды.
Сообщалось, что армейцы согласились продать игрока испанскому «Вильярреалу».
– Предстоящий сезон вы проведете в ЦСКА?
– Сейчас я в ЦСКА и у меня есть контракт, который я соблюдаю.
– Как отреагировали на слухи о «Вильярреале»?
– Прочитал об этом в интернете. Сам я ничего не знаю.
- В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Его статистика в московской команде: 32 матча, 5 голов, 14 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: Sport24