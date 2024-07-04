Кафанов назвал самых ярких вратарей Евро-2024

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, игра каких голкиперов впечатлила его на чемпионате Европы.

«Пока нельзя назвать лучшего вратаря турнира, потому что решающие матчи впереди. Как правило, лучшим признают вратаря из команды-финалиста.

Но если отмечать, очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь.

Понравился также Облак, за которым давно смотрю, да и мы сами против него играли в сборной, да и против «Атлетико». У него был спад в «Атлетико», но сейчас он играл блестяще.

Вратарь Турции [Мерт Гюнок] тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии. Хотя на турнире вообще не так много матчей, где игры вытаскивают голкиперы», – сказал Кафанов.