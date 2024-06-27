«Ювентус» подпишет бразильского хавбека «Астон Виллы»

Сегодня хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис пройдет медосмотр для «Ювентуса» в расположении сборной Бразилии. По данным журналиста Фабрицио Романо, 26-летний игрок подпишет с туринцами контракт до июня 2029 года.
Сообщалось, что «Астон Вилла» получит за Дугласа Луиса 22 миллионов евро, еще 8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Также в сделку будут включены два игрока туринцев – полузащитники Самуэль Айлинг и Энцо Барренечеа.
- Дуглас Луис в минувшем сезоне провел 53 матча, забил 10 голов, отдал 10 передач.
- Его нынешнее соглашение с «Астон Виллой» действует до июня 2026 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X