«Бавария» рассматривает вариант с продажей Киммиха

«Бавария» намерена продать полузащитника Йозуа Киммиха за 30-40 миллионов евро в этом году, сообщает bulinews.com со ссылкой на Bild. Однако, если клуб не получит подходящих предложений, хавбек останется в команде еще на один сезон.

В таком случае он сможет уйти из мюнхенского клуба бесплатно летом 2025 года.

По информации Sky Sport, игрок готов рассмотреть только переход в топ-клуб – например, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» или «Барселону».