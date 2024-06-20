Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    ЦСКА обнародовал состав на предсезонные сборы

    ЦСКА начал подготовку к сезону-2024/25 на базе в Новогорске под руководством Марко Николича. В состав команды вошли 34 футболиста.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

    Защитники: Илья Агапов, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Келлвен, Данил Круговой, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Вадим Чурилов.

    Полузащитники: Иван Обляков, Виктор Давила, Виктор Мендес, Саша Зделар, Максим Мухин, Аббос Файзуллаев, Егор Ушаков, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Ренат Голыбин, Артeм Бандикян.

    Нападающие: Фeдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Артeм Шуманский, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Максим Сидельников.

    Игроки, которые принимали участие в сборе национальной команды России – Фeдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев – присоединятся к команде 25 июня. Аббос Файзуллаев, который выступал за сборную Узбекистана, приедет в расположение клуба 27 июня.

    Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде также чуть позднее. Виктор Давила принимает участие в Кубке Америки за сборную Чили.

    Егор Ушаков продолжает восстановление по индивидуальной программе и присоединится к команде на втором сборе.

    Клуб также сообщил, что Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи в ближайшее время для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды.

    После окончания аренд в расположение команды возвращаются Илья Помазун, Данила Боков, Кристиян Бистрович, Владислав Яковлев и Адольфо Гайч. Аргентинец прилетит в Москву 25 июня, а остальные начнут подготовку к сезону вместе с красно-синими уже сегодня.

    • ЦСКА в минувшем сезоне 6-е место в РПЛ.
    • В Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ.
    • По окончании сезона команду возглавил Марко Николич, сменивший на этом посту Владимира Федотова.

    Новости по теме
    Круговой опубликовал первое фото в форме ЦСКА 9
    Бабаев объяснил, зачем ЦСКА приобрел Шуманского 1
    Круговой высказался о новом тренере ЦСКА 1
    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1718871343
    ...посмотрим, как новый табунщик с иноходцами управляется... Заинтригованы даже, слегка)... Но удачи пожелать, не помешает, армейцам!)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+