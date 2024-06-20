ЦСКА обнародовал состав на предсезонные сборы

ЦСКА начал подготовку к сезону-2024/25 на базе в Новогорске под руководством Марко Николича. В состав команды вошли 34 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Илья Агапов, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Келлвен, Данил Круговой, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Вадим Чурилов.

Полузащитники: Иван Обляков, Виктор Давила, Виктор Мендес, Саша Зделар, Максим Мухин, Аббос Файзуллаев, Егор Ушаков, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Ренат Голыбин, Артeм Бандикян.

Нападающие: Фeдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Артeм Шуманский, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Максим Сидельников.

Игроки, которые принимали участие в сборе национальной команды России – Фeдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев – присоединятся к команде 25 июня. Аббос Файзуллаев, который выступал за сборную Узбекистана, приедет в расположение клуба 27 июня.

Виктор Мендес из-за инфекции присоединится к команде также чуть позднее. Виктор Давила принимает участие в Кубке Америки за сборную Чили.

Егор Ушаков продолжает восстановление по индивидуальной программе и присоединится к команде на втором сборе.

Клуб также сообщил, что Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи в ближайшее время для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды.

После окончания аренд в расположение команды возвращаются Илья Помазун, Данила Боков, Кристиян Бистрович, Владислав Яковлев и Адольфо Гайч. Аргентинец прилетит в Москву 25 июня, а остальные начнут подготовку к сезону вместе с красно-синими уже сегодня.