Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Бывший тренер «Спартака» сегодня может возглавить клуб Серии A

    Бывший тренер «Спартака» сегодня может возглавить клуб Серии A

    Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Срок соглашения специалиста с турницами составит два года.

    Ваноли с 2022 года возглавляет «Венецию». По итогам минувшего сезона он вывел клуб в Серию A.

    После нескольких встреч и этапов переговоров «Торино» удалось договориться с венецианцами о компенсации.

    • Ваноли сменит на посту главного тренера туринцев Ивана Юрича.
    • В минувшем сезоне команда стала 9-й в Серии A.
    • Ваноли был главным тренером «Спартака» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.

    Новости по теме
    Хвича высказался о будущем в «Наполи»
    «Наполи» готов существенно повысить зарплату Хвиче
    «Интер» пока не согласовал новый контракт с Индзаги: известна причина
    Источник: Gianluca Di Marzio.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+