Бывший тренер «Спартака» сегодня может возглавить клуб Серии A

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Срок соглашения специалиста с турницами составит два года.

Ваноли с 2022 года возглавляет «Венецию». По итогам минувшего сезона он вывел клуб в Серию A.

После нескольких встреч и этапов переговоров «Торино» удалось договориться с венецианцами о компенсации.