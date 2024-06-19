Бывший тренер «Спартака» сегодня может возглавить клуб Серии A

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в среду подпишет контракт с «Торино», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Срок соглашения специалиста с турницами составит два года.
Ваноли с 2022 года возглавляет «Венецию». По итогам минувшего сезона он вывел клуб в Серию A.
После нескольких встреч и этапов переговоров «Торино» удалось договориться с венецианцами о компенсации.
- Ваноли сменит на посту главного тренера туринцев Ивана Юрича.
- В минувшем сезоне команда стала 9-й в Серии A.
- Ваноли был главным тренером «Спартака» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.