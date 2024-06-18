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    • Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов рассказал, сколько новичков клуб хочет подписать

    Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов рассказал, сколько новичков клуб хочет подписать

    Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов поделился информаций о работе клуба на трансферном рынке.

    «Работа по усилению команды уже давно ведется. Смотрим, общаемся с кандидатами. Планируем подписать 4-5 новичков. Костяк у нас сформирован, но нужно точечные усиления в каждую зону», – поделился Газизов.

    В завершившемся розыгрыше Первой лиги «Динамо» Махачкала заработало 61 очко, финишировав на второй позиции. Этот результат позволил коллективу добиться повышения в классе. Следующий сезон динамовцы проведут в РПЛ.

    Общая стоимость состава махачкалинцев составляет 9,78 миллионов евро. Рулевым «Динамо» является Хасанби Биджиев.

    В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионом снова стал «Зенит». Лигу покинули «Сочи», «Балтика» и «Урал». Вместе с «Динамо» Махачкала в РПЛ сыграют «Химки» и «Акрон» из Тольятти.

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    Источник: «РБ Спорт»

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