Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов рассказал, сколько новичков клуб хочет подписать

Генеральный директор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов поделился информаций о работе клуба на трансферном рынке.

«Работа по усилению команды уже давно ведется. Смотрим, общаемся с кандидатами. Планируем подписать 4-5 новичков. Костяк у нас сформирован, но нужно точечные усиления в каждую зону», – поделился Газизов.

В завершившемся розыгрыше Первой лиги «Динамо» Махачкала заработало 61 очко, финишировав на второй позиции. Этот результат позволил коллективу добиться повышения в классе. Следующий сезон динамовцы проведут в РПЛ.

Общая стоимость состава махачкалинцев составляет 9,78 миллионов евро. Рулевым «Динамо» является Хасанби Биджиев.

В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионом снова стал «Зенит». Лигу покинули «Сочи», «Балтика» и «Урал». Вместе с «Динамо» Махачкала в РПЛ сыграют «Химки» и «Акрон» из Тольятти.