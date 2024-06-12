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    • РФС оштрафовал защитника «Локомотива» за нарушение договора с агентом

    РФС оштрафовал защитника «Локомотива» за нарушение договора с агентом

    Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление агента Евгения Моисеева к защитнику «Локомотива» Илье Самошникову о взыскании штрафа за нарушение условия об эксклюзивности договора о посреднических услугах. При этом было отменено предыдущее решение по этому делу, принятое палатой по разрешению споров РФС 7 февраля 2024 года.

    Подробности разбирательства рассказал юрист Евгений Морозов, представлявший сторону Моисеева.

    «Между Самошниковым и Моисеевым был подписан первый договор в 2021 году. Уже после того, как агент помогал футболисту с «Араратом», «Шинником», «Торпедо», «Рубином».

    Летом 2022 года Женя вeл переговоры с «Динамо», был уже согласован трудовой договор и условия перехода, но почему-то Самошников не прошeл медосмотр. Вернулся в «Рубин». Моисеев тогда начал переговоры с «Локо», которые шли продуктивно.

    В 2023 году первый агентский договор заканчивался, и когда переговоры с «Локомотивом» вошли в активную стадию, было решено подписать второе соглашение сроком до 2025 года. Самошников не возражал. Затем футболист подписал агентский договор с Кигинько, при этом соглашение между ним и Моисеевым уже было зарегистрировано в РФС.

    После этого стороны пошли в палату по разрешению споров РФС. Самошников говорил, что ничего не подписывал, его подписи подделали. Но подчерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписей футболиста. Восемь месяцев мы разбирались в палате, РФС даже отчасти встала на сторону футболиста.

    В итоге она и ему отказала, и Моисееву, сообщив, что договор между ними признан недействительным, поэтому никаких правовых последствий по нему быть не может. Но сегодня Комитет отменил решение палаты, отказал Самошникову в его требованиях и удовлетворил наши встречные претензии», – рассказал Морозов.

    • Размер штрафа для Самошникова не называется.
    • В минувшем сезоне 26-летний защитник провeл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 передачи.
    • Его соглашение с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718175691
    агенты в современном футболе- это всё и вся. футболистов не будет, а агенты останутся
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