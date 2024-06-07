Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Товарищеские матчи. Англия проиграла, Германия победила, Польша сильнее Украины и другие результаты

    Товарищеские матчи. Англия проиграла, Германия победила, Польша сильнее Украины и другие результаты

    В пятницу, 7 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.

    Чехия забила семь голов Мальте, Казахстан уступил Армении, Англия потерпела сенсационное поражение от Исландии, Германия обыграла Грецию, Польша победила Украину.

    Товарищеские матчи

    Чехия – Мальта – 7:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Барак (с пенальти), 6; 2:0 – Хытил, 44; 3:0 – Юрасек, 48; 4:0 – Хытил, 57; 4:1 – Мбонг, 59; 5:1 – Лингр, 71; 6:1 – Юрасек, 86; 7:1 – Черны, 89.

    Удаление: нет – Мбонг, 84.

    Армения – Казахстан – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марочкин (в свои ворота), 4; 2:0 – Бичахчян, 58; 2:1 – Исламхан (с пенальти), 90+6.

    Англия – Исландия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Торстейнссон, 12.

    Германия – Греция – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Масурас, 34; 1:1 – Хаверц, 56; 2:1 – Гросс, 89.

    Польша – Украина – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Валюкевич, 11; 2:0 – Зелински, 16; 3:0 – Романчук, 30; 3:1 – Довбик, 41.

    Новости по теме
    10-й клуб АПЛ оказался базовым для сборной Англии 1
    Саутгейт прокомментировал поражение Англии на «Уэмбли» от Исландии
    Англия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2024 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717799347
    Вперёд, Германия!
    Ответить
    Barmaleushka
    1717831905
    А чё такое ? Приказ не выигрывать у Украины устарел или пшеки дерзнули ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+