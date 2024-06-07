Товарищеские матчи. Англия проиграла, Германия победила, Польша сильнее Украины и другие результаты

В пятницу, 7 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Чехия забила семь голов Мальте, Казахстан уступил Армении, Англия потерпела сенсационное поражение от Исландии, Германия обыграла Грецию, Польша победила Украину.

Товарищеские матчи

Чехия – Мальта – 7:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Барак (с пенальти), 6; 2:0 – Хытил, 44; 3:0 – Юрасек, 48; 4:0 – Хытил, 57; 4:1 – Мбонг, 59; 5:1 – Лингр, 71; 6:1 – Юрасек, 86; 7:1 – Черны, 89.

Удаление: нет – Мбонг, 84.

Армения – Казахстан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Марочкин (в свои ворота), 4; 2:0 – Бичахчян, 58; 2:1 – Исламхан (с пенальти), 90+6.

Англия – Исландия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Торстейнссон, 12.

Германия – Греция – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Масурас, 34; 1:1 – Хаверц, 56; 2:1 – Гросс, 89.

Польша – Украина – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Валюкевич, 11; 2:0 – Зелински, 16; 3:0 – Романчук, 30; 3:1 – Довбик, 41.